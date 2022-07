Droga, trovato ai domiciliari con 24 chili di cocaina: arrestato

Il blitz conferma che l'isola è una delle principali piazze di spaccio dell'intera Sicilia

LAMPEDUSA – Era sottoposto agli arresti domiciliari ma in casa custodiva ben 24 chilogrammi di cocaina, per la maggior parte ancora confezionata in panetti, oltre a bilancini di precisione e migliaia di euro in contanti. I carabinieri della stazione di Lampedusa, insieme ai militari della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato in flagranza di reato Ignazio Umberto Blandina, pregiudicato lampedusano, per il reato di detenzione aggravata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz, scattato nella notte del 9 luglio scorso, ha trovato questa mattina conferma nella convalida dell’arresto disposta dal gip del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Gianluca Caputo, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Agrigento guidata dal facente funzioni Salvatore Vella, conferma Lampedusa come una delle principali piazze di spaccio di cocaina dell’intera Sicilia.

A fronte di una sempre più costante domanda corrisponde una altrettanto ricca offerta per un territorio così piccolo ma, soprattutto in questo periodo, affollato da migliaia di turisti. La cocaina, in particolare, viene venduta mediamente a prezzi più alti rispetto alle altre piazze siciliane con enormi ricavi per chi la traffica. Ed è proprio il capillare controllo del territorio dei carabinieri che ha fatto scattare il blitz dopo aver riscontrato movimenti “sospetti” nei pressi dell’abitazione di Blandina.