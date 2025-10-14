Droga, lavoro nero, furto di energia e sosta selvaggia: multe alla Zisa

Nove denunciati nei controlli dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo

PALERMO – Spaccio di droga, lavoro nero e furto di energia elettrica alla Noce e alla Zisa: 9 denunciati. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo, coadiuvati dal nucleo operativo e Radiomobile e dai militari del Nas e del Nil con l’ausilio dei tecnici dell’Enel.

Nel dettaglio, nel corso dei controlli, sono stati deferiti due palermitani di 23 e 19 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga. I due sono stati trovati in possesso di quasi 30grammi di hashish, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

I militari, con i tecnici dell’Enel e col supporto del personale del Nas e del Nucleo ispettorato lavoro hanno controllato tre attività di ristorazione dove sono stati denunciati 5 uomini di età tra i 28 e i 57 anni, accusati di furto di energia elettrica.

Nel corso di un altro controllo in un’attività di ristorazione di corso Finocchiaro Aprile denunciata una donna di 50 anni per installazione di telecamere non autorizzate, mancata formazione dei lavoratori e mancata nomina del medico competente. Elevata una sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, mancata sorveglianza sanitaria e ampliamento dell’attività lavorativa inerente alla vendita di prodotti gastronomici non autorizzata, per un totale di 27.185 euro. Emesso anche un provvedimento di sospensione dell’attività per la presenza di quattro lavoratori in nero.

In un’altra circostanza, i carabinieri hanno denunciato una 61enne, proprietaria di un negozio di ortofrutta nel quartiere Zisa, alla quale è stata contestata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata formazione dei lavoratori, inoltre quest’ultima è stata sanzionata amministrativamente per la mancata sorveglianza sanitaria per un totale di 14.452 euro. Anche in questo caso è stato necessario adottare un provvedimento di sospensione dell’attività per l’occupazione di un lavoratore in nero.

Durante i controlli sono state identificate quasi 200 persone, controllati 113 veicoli ed effettuate diverse perquisizioni. Segnalati alla Prefettura 4 assuntori di sostanze stupefacenti. Nell’ambito del servizio contestate quasi 60 violazioni al codice della strada, sequestrati 12 veicoli ed emessi 14 fermi amministrativi ad altrettanti mezzi. Elevate sanzioni per 41.373 euro. Insieme con la polizia municipale sono state notificate oltre 50 multe per sosta selvaggia in corso Finocchiaro Aprile.