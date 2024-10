E' stato portato in carcere in attesa di convalida

CATANIA – Un kalashnikov, una pistola calibro 9 con la matricola cancellata e numerose munizioni sono stati sequestrati a Catania dalla polizia insieme con 900 grammi di marijuana, passamontagna e ricetrasmittenti in un garage del quartiere di San Giovanni Galermo nella disponibilità di un pregiudicato di 30 anni, che è stato arrestato.

Armi e munizioni – tra cui 4 caricatori calibro 7,62 con 45 proiettili, 11 caricatori di vario calibro vuoti e 337 cartucce, anch’esse di vario calibro – erano nascoste tra mobili, suppellettili e oggetti vari accatastati all’interno del box.

Il cane Ares

I poliziotti hanno deciso di controllare il garage dopo che il cane antidroga Ares ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione nell’appartamento dell’uomo, adiacente al box, i poliziotti hanno poi sequestrato 620 euro in banconote di piccolo taglio e 22 cartucce dello stesso calibro di quelle rinvenute all’interno del garage.

Armi e munizioni sono state inviate al Gabinetto regionale di polizia scientifica. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato su disposizione del pm di turno è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Via Capo Passero

I controlli della polizia sono proseguiti in via Capo Passero, via Ustica e nelle zone limitrofe ed hanno permesso di sequestrare 27 grammi di cocaina trovati nel vano ascensore di un condominio di via Ustica e di sanzionare e segnalare due assuntori sorpresi con alcune dosi di marijuana.

Durante l’operazione, coordinata dal Commissariato di Nesima, ha permesso di controllare complessivamente 112 persone, 35 delle quali con precedenti di polizia, e 47 veicoli, elevando numerose sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.