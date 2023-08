Droga e ricettazione, tre denunce e sei segnalazioni a Marsala

I Carabinieri hanno operato diversi controlli e perquisizioni

MARSALA (TRAPANI) – Tre persone denunciate e sei giovani segnalati alla Prefettura. È questo il bilancio di controlli e perquisizioni eseguiti dai Carabinieri di Marsala durante la giornata del 17 agosto.

Denunciati due tunisini e un marsalese di 76 anni

I Carabinieri hanno denunciato due tunisini di 22 anni che, sottoposti a un controllo, guidavano un ciclomotore risultato oggetto di furto; per loro è scattato l’esposto per ricettazione, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Denuncia anche per un uomo di 76 anni che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sei ragazzi segnalati alla Prefettura di Trapani

I Carabinieri hanno eseguito controlli e perquisizioni anche per contrastare lo spaccio di droga. Sei ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani perché sorpresi con sostanze stupefacenti di varie tipologie, quali hashish, marijuana e crack.