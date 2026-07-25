 Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti al Malaspina
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti al Malaspina di Palermo

tribunale minori
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Due episodi in 24 ore nel carcere minorile. La denuncia della Uil Fp
istituti di pena
di
1 min di lettura

PALERMO – Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel giro di ventiquattr’ore all’interno dell’istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo. A denunciare gli episodi è Gioacchino Veneziano, responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando un detenuto straniero ha tentato di scagliarsi contro il comandante di reparto. L’intervento di un agente, che si è frapposto per evitare conseguenze più gravi, è stato però seguito dall’aggressione: il poliziotto è stato colpito con due pugni al torace e ha riportato una prognosi di dieci giorni.

Leggi anche

Carceri, Antoci (M5S): “Da Nordio parole spropositate contro De Lucia”

Mondello scampò alla campagna del pizzo con fuoco e kalashnikov

Giornalista trovato carbonizzato a Eboli, fermato un uomo per omicidio

Una seconda aggressione si è verificata nella serata di venerdì. Un altro agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto extracomunitario ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.

Gli episodi sono stati resi noti dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, che richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto penale minorile di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI