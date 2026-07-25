Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti al Malaspina di Palermo

Due episodi in 24 ore nel carcere minorile. La denuncia della Uil Fp

PALERMO – Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel giro di ventiquattr’ore all’interno dell’istituto penale per i minorenni Malaspina di Palermo. A denunciare gli episodi è Gioacchino Veneziano, responsabile regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando un detenuto straniero ha tentato di scagliarsi contro il comandante di reparto. L’intervento di un agente, che si è frapposto per evitare conseguenze più gravi, è stato però seguito dall’aggressione: il poliziotto è stato colpito con due pugni al torace e ha riportato una prognosi di dieci giorni.

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Una seconda aggressione si è verificata nella serata di venerdì. Un altro agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto extracomunitario ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.

Gli episodi sono stati resi noti dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, che richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto penale minorile di Palermo.