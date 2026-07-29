Due catanesi con 1,2 chili di cocaina in auto: arrestati a Gela

L'operazione dei carabinieri

GELA – Carabinieri di Gela hanno arrestato due spacciatori catanesi, di 30 e 22 anni, che trasportavano in auto 1.250 grammi di cocaina. Sono stati catturati dopo inseguimento cominciato dopo che la vettura con i due a bordo non si è fermata all’alt per un controllo.

Durante la fuga dal finestrino è stato lanciato in strada un involucro termosaldato, poi recuperato dai carabinieri, che conteneva la droga, oltre 1,2 chili di cocaina, che è stata sequestrata. Su disposizione della Procura di Gela i due sono stati condotti in carcere, provvedimento che è stato poi convalidato e confermato dal Gip.