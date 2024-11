Due donne investite in provincia di Palermo, ricoverate in codice rosso

Sono state trasportate a Villa Sofia. La prognosi è riservata

CARINI (PALERMO) – Due sorelle di 76 e 78 anni sono state investite mentre attraversano la strada sulla statale 113, all’altezza di Bivio Foresta, a Carini in provincia di Palermo.

Ad investirle un automobilista a bordo di una Fiat Panda che non è riuscito a bloccare l’auto anche per la pioggia caduta abbondantemente nella zona. Le due donne sono state trasportate dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia di Palermo, in codice rosso. Per entrambe la prognosi è riservata.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Anche a Palermo una donna è stata investita ed è in gravi condizioni.