Palermo: donna investita da un autobus: è in gravi condizioni

Una 49enne è stata travolta dal mezzo Amat nei pressi di piazzale John Lennon

PALERMO – Non si ferma la scia di incidenti in città. Stavolta ad avere la peggio è stata una donna, investita da un autobus in via Antonio de Saliba nei pressi di piazzale John Lennon: è stata travolta dal mezzo dell’Amat mentre attraversava in prossimità delle strisce. L’impatto è stato molto violento e V.P, di 49 anni, è finita sull’asfalto riportando diverse fratture.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. La donna è stata ricoverata ed è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Poco più di una settimana fa, un altro pedone è stato investito a Palermo, ma in questo caso l’epilogo è stato tragico: Antonino Cangemi, 66 anni, ha infatti perso la vita in viale Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con via Perpignano.

Le indagini sull’incidente in viale Regione

A travolgerlo, in base a quanto è stato ricostruito dagli investigatori, una Smart fuori controllo: in seguito all’impatto l’uomo, che stava passeggiando sullo spartitaffico della carreggiata laterale, è stato sbalzato sull’asfalto e poi investito una seconda volta da un’altra auto che non sarebbe riuscito a evitarlo. Il ventenne alla guida del primo mezzo è stato indagato per omicidio stradale. Le indagini sono tuttora in corso.

La coppia investita in viale Strasburgo

La scorsa settimana è inoltre deceduto in ospedale Giuseppe Guarino, 86 anni. Era stato investito da un’auto in viale Strasburgo a metà ottobre, mentre attraversava con la moglie. Dopo essere stato ricoverato per quasi un mese, le sue condizioni sono precipitate. Anche in questo caso, chi era alla guida del mezzo, una Peugeot 206, è stato indagato per omicidio stradale.