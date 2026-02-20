Due incidenti sulla Palermo-Agrigento: è ancora allarme sulla statale

Ennesimo schianto nella zona di contrada Coda di Volpe

PALERMO – Due incidenti nel giro di poche ore sulla sulla strada statale 121. Uno ancora una volta nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta. Nel primo pomeriggio di oggi, 20 febbraio, il conducente di un mezzo pesante è uscito di strada ed è finito contro il guardrail.

Coda di Volpe, scia di incidenti

L’incidente è avvenuto all’altezza di contrada Coda di Volpe, dove già nelle scorse settimane si sono verificati quattro scontri. Tre nel giro di poche ore, durante il primo weekend del mese. Il più recente risale soltanto a quattro giorni fa, quando si sono scontrati frontalmente una Lancia Ypsilon e un autocarro. In quel caso una persona è rimasta ferita.

Anche oggi sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto. A fine gennaio, l’incidente che è costato la vita a due autiti soccorritori e alla paziente che stavano trasportando in ospedale per la dialisi.

Lo scontro a Misilmeri

Poco dopo, un altro incidente si è verificato sulla 121, ma in questo caso all’ingresso di Misilmeri, in direzione di Villabate, coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Si sono registrati forti rallenamenti al traffico, anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Cresce così l’allarme sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Il tratto tra Misilmeri e Bolognetta resta il più pericoloso e gli undici sindaci del comprensorio, dopo l’ennesima tragedia, si sono rivolti alla Regione e all’Anas con una lettera, chiedendo provvedimenti conreti e sottolineando che ormai “non si può più parlare di tragiche fatalità”.