Due incidenti sulla Palermo-Mazara: feriti, traffico bloccato

E' successo sullo stesso tratto, ma in carreggiate opposte. Sul posto 118 e Polstrada

PALERMO – Due incidenti hanno mandato in tilt il traffico lungo l’autostrada Palermo-Mazara. Il primo si è verificato intorno alle 10 in direzione Palermo, l’altro un’ora dopo circa, in direzione Trapani, ma sullo stesso tratto, quello della zona industriale nord.

Due mezzi pesanti e un motociclista coinvolti

Nel primo caso si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti, un camion e una betoniera. Poco dopo, sulla carreggiata opposta, un motociclista è rimasto lievemente ferito, ma in questo caso si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

I soccorsi

In entrambi i casi sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi. In attesa della rimozione dei mezzi dalle carreggiate si sono registrati forti rallentamenti al traffico sia in direzione del capoluogo che verso Trapani. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei due incidenti.