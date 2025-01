Due tentativi di truffa ad anziani nel Catanese: le indagini

Fondamentale l'azione informativa dei carabinieri

CATANIA – Due tentativi di truffe ai danni di anziani sono avvenuti a Licodia Eubea (Catania), anche grazie all’opera di informazione svolta dai carabinieri.

In un caso, il truffatore, presentandosi come maresciallo dell’Arma, ha riferito a un 83enne che la figlia aveva investito una donna in stato di gravidanza e che si trovava in caserma per essere arrestata, ma avrebbe potuto evitare le conseguenze giudiziarie pagando una cauzione a un suo complice che spacciava come avvocato.

Fortunatamente l’anziano era in compagnia di un’altra figlia alla quale, insospettito, ha passato il telefono e così il malvivente, incalzato dalla donna che, avendo compreso il raggiro ha iniziato a fargli molte domande, ha desistito dal suo intento e ha interrotto la comunicazione.

Nel secondo caso, invece, una 80enne, ricevuta la telefonata dai finti carabinieri, non ha nemmeno dato il tempo ai truffatori di raccontare del solito finto incidente, perché ha ribadito loro che non avrebbe aperto la porta di casa a nessuno, interrompendo la telefonata e chiamando immediatamente il 112.