E anche Mr. Nakajima ‘gridò’: “Forza Palermo sempre!” – LA FOTO

La partenza e l'arrivederci

1' DI LETTURA

PALERMO- In effetti non l’ha detto con la voce “Forza Palermo sempre!”, ma è come se fosse. E’ stato un grido cromatico che l’ha portato a indossare la maglia del Palermo, regalata da un tifoso, e a mettersi in posa a Villa Igiea, prima della partenza, come si vede dalla foto che LiveSicilia.it pubblica.

Questo perché Mr. Kaoru Nakajima è rimasto colpito, in bene, da Palermo, la città scelta per il suo compleanno, come è noto secondo le recenti cronache mondane. Ovviamente, è un uomo d’affari, il miliardario del Sol Levante, e dunque uno capace di porsi con empatia, di assorbire le cose importanti del contesto a cui si rivolge. Ma c’è sincerità in un sentimento che è stato corrisposto.

Un pacifico esercito giapponese ha invaso Palermo, per la ricorrenza. E si è integrato perfettamente, soprattutto nell’ammirazione delle bellezze. Le ragazze e i ragazzi hanno sostato con un sentimento di gratitudine davanti al Teatro Politeama e al Teatro Massimo. Noi palermitani li abbiamo accolti con il sorriso più caldo. Loro avevano bisogno di stupirsi. Noi avevamo bisogno di credere che, in positivo, possiamo stupire qualcuno. Arrivederci, Mr. Nakajima.