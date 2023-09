È biancavillese il campione del mondo di “braccio di ferro”

La competizione si è disputata in Kazakistan

1' DI LETTURA

CATANIA – Non è la prima volta che il biancavillese Placido Marco Gioco raggiunge la vetta del mondo in quella che è una discplina che richiama più a imprese da narrazione cinematografica che sportiva.

Gioco si è laureato campione del mondo di “braccio di ferro destro e sinistro master 70 kg”.

La competizione si è disputata in Kazakistan, in Asia centrale.