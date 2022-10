È morto il pittore Maurilio Catalano

Lascia la moglie Ina e le figlie Roberta e Chiara

1' DI LETTURA

È morto a Palermo all’età di 80 anni, il pittore Maurilio Catalano. Della galleria da lui aperta nel ’63, “Arte al Borgo”, Leonardo Sciascia era un assiduo frequentatore, insieme ad altri intellettuali come Renato Guttuso e Ferdinando Scianna. La galleria, che dalla sede originaria di via Turati si trasferì presto in via Mazzini, è stata chiusa una decina d’anni fa. Catalano lascia la moglie Ina e le figlie Roberta e Chiara. I funerali si svolgeranno lunedì nella chiesa delle Croci.

“Palermo piange la scomparsa di Maurilio Catalano, pittore appassionato, noto per aver fondato la galleria Arte al Borgo, punto di riferimento della vita culturale degli anni Sessanta. Il suo ricordo rimarrà vivo attraverso le sue opere che raccontano una Palermo vivace e attrattiva per intellettuali e artisti. Alla sua famiglia il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”, dice il sindaco Roberto Lagalla