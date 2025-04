Ad annunciarlo il figlio sui social

È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura. Mario Vargas Llosa era a Lima, in Perù. Lo ha reso noto il figlio Alvaro Vargas Llosa su X.

Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva appena compiuto 89 anni.

Scrittore e drammaturgo peruviano naturalizzato spagnolo, Llosa era considerato uno dei massimi romanzieri e saggisti contemporanei.

Tra i suoi romanzi più famosi La città e i cani (1963), La Casa Verde (1966), Conversazione nella Cattedrale (1969).

Vargas Llosa era tornato a vivere a Lima nel 2022 dopo un lungo periodo di residenza in Europa a partire dal 1990, anno in cui s’impegnò senza successo nelle elezioni presidenziali del Perù come candidato per una coalizione di centro-destra.

Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Tra i suoi romanzi, ‘La città e i cani’ e ‘La casa verde’.