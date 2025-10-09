E’ morto Paolo Sottocorona, volto del meteo di La7

Aveva 77 anni

ROMA – Morto Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo su La7. Aveva 77 anni. A darne l’annuncio è stata l’emittente del gruppo Cairo. “In un’epoca di allarmismo legato al clima – si legge nel ricorso de La7, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”.

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva studiato Ingegneria. Dal 1972 al 1986 è stato nell’Aeronautica Militare. Dopo l’esperienza militare dove ha ottenuto il grado di capitano si è dedicato alla tv: prima in Rai, poi a Telemontecarlo e a La7.