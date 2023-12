È morto Totò Tesauro, il re dei panini di Villabate

Era ustionato dopo l'esplosione della caldaia

PALERMO – Si è spento Salvatore Tesauro, di 55 anni, che nella notte tra il 19 e 20 dicembre è rimasto ustionato dalla fiammata divampata dalla caldaia di casa sua a Portella di Mare, nella frazione di Misilmeri in provincia di Palermo.

Totò, come lo chiamavano tutti, era rimasto colpito dall’esplosione della caldaia nella sua abitazione che si trova in via Eleuterio.

Il 55enne subito dopo lo scoppio è stato portato dai familiari all’ospedale Buccheri la Ferla, da lì il trasferimento al Centro grandi ustioni del Civico e il ricovero nel reparto di seconda rianimazione.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Totò, tra loro anche il sindaco di Villbate Gaetano Di Chiara che scrive: “Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico”.

“Troppa ingiustizia in questa terra una persona veramente speciale come te cHe tu da buon angelo possa dare la forza a tutta la tua famiglia condoglianze“ si legge ancora.

“Ci stringiamo al dolore della famiglia Tesauro, una grande perdita una persona umile e sempre solare. Resterai per sempre nel cuore di ognuno di noi riposa in pace“.