E’ ufficiale: rinviata Brindisi-Catania

Molto probabilmente si recupererà a ottobre

CATANIA – L’incendio (duplice) nel settore ospite dello stadio “Iacovone” di Taranto, innescato domenica scorsa dai supporters del Foggia, ha decretato lo slittamento della sfida tra Brindisi e Catania che era in programma per domenica sera alle ore 20.45.

Una decisione che era nell’aria e che oggi trova la conferma ufficiale da parte della Lega di Serie C. Il Brindisi per tutto il mese di settembre avrebbe dovuto disputare le sue partite casalinghe allo “Iacovone” (per via della momentanea inagibilità del proprio stadio): domenica scorsa, gli incidenti, nel derby di Puglia tra i padroni di casa ed il Foggia.

Il sindaco di Taranto ha, perdipiù, firmato un’ordinanza con la quale si chiude lo stadio.

Se ne riparlerà a ottobre

Non è ancora stata fissata una data di recupero ma dovrebbe riparlarsene in un mercoledì di metà ottobre col contemporaneo ritorno della formazione pugliese tra le mura del proprio stadio dove sono in corso i lavori di ammodernamento.

Si era provato, in extremis, a disputare la gara ad Andria o a Francavilla Fontana: nessuna delle due opzioni, alla fine, è andata in porto.