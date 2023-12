È un Catania operaio: batte il Pescara (2-0) e vola in semifinale di Coppa

Castellini e Zammarini siglano le reti della qualificazione

CATANIA – Il Catania si riscatta e centra il passaggio del turno in Coppa Italia. La formazione allenata da Lucarelli supera il quotato Pescara con due reti nel secondo tempo… frutto di una felice intuizione di Castellini e del raddoppio di Zammarini nel finale.

Nel primo tempo le squadre si sono affrontate e viso aperto e non sono mancate le emozioni. Il Pescara è andato più volte vicino al gol, colpendo anche una traversa con la conclusione del funambolico Accornero. In almeno un paio di occasioni, poi, è stato bravo Bethers ad opporsi ai tentativi abruzzesi mentre Lorenzini ha deviato di petto un pallone che sembrava destinato in fondo al sacco. Il Catania, dal canto suo, si è affidato soprattutto alle ripartenze di Chiarella e Rocca ma le iniziative di Chiricò hanno sempre trovato l’opposizione della difesa ospite. Buone opportunità sono capitate a Curado (colpo di testa respinto in tuffo da Plizzari) e Bocic la cui botta al volo, su assist di Zammarini, è stata contrata da un difensore biancoazzurro.

Nella ripresa non è cambiato il canovaccio del match con azioni rapide da una parte e dall’altra ma con il Catania più incisivo. Prime avvisaglie all’undicesimo minuto quando Chiarella ha colpito in pieno il palo a portiere battuto. Il vantaggio rossazzurro è maturato al 21° quando, sull’ennesimo spiovente dalla bandierina, Rapisarda ha rimesso in mezzo il pallone… poi corretto di testa prima da Lorenzini e, quindi, da Castellini che ha firmato l’1-0. Il Pescara ha tentato una timida reazione ma Bethers non ha corso pericoli autentici. Allo scadere del 45°… Zanellato ha imbeccato alla perfezione Zammarini che ha fulminato Plizzari con una staffilata che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0. Da notare che il Pescara ha chiuso il match in inferiorità numerica per l’infortunio occorso (al 39°s.t.) a capitan Pellacani, uscito claudicante dal campo e dopo che Bucaro aveva già effettuato le cinque sostituzioni possibili. Adesso il Catania affronterà, in semifinale, con partite di andata e ritorno, la Lucchese (il 24 gennaio p.v.) che ha vinto ai supplementari (0-1) sul campo dell’Avellino.

Il tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/mercoledì 13 dicembre 2023 – ore 20,30

Coppa Italia Serie C – 2023-2024/Quarti di finale

CATANIA – PESCARA 2-0

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Bheters, Rapisarda (k) (dal 47°s.t. Maffei), Curado, Lorenzini, Castellini, Zammarini, Quaini, Chiricò (dal 36°s.t. Zanellato), Rocca (dal 47°s.t.Deli), Chiarella (dal 23°s.t. Marsura), Bocic (dal 23°s.t. Dubickas).

A disposizione: Livieri, Albertoni, Mazzotta, Privitera, Popovic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Floriani, Di Pasquale, Pellacani (k), Milani (dal 1°s.t. Pierno), Dagasso, Aloi (dal 15°s.t. Squizzato), Tunjov (dal 32°s.t. De Marco), Merola (dal 28°s.t. Cangiano), Cuppone (dal 15°s.t. Tommasini), Accornero.

A disposizione: Ciocci, Barretta, Staver, Mesik, Moruzzi, Mora, Manu, Masala, Vergani.

Allenatore: Giovanni Bucaro (sostituisce Zdenek Zeman).

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Davide Merciari (Rimini).

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri).

Reti: 21°s.t. Castellini (CT). 45°s.t. Zammarini CT).

Ammoniti: Accornero (PE); Lorenzini (CT); Cuppone (PE); Chiricò (CT); Di Pasquale (PE).

Note: Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Juliano… recentemente scomparso.

Indisponibili: Brosco (PE); Sarao, Rizzo, Laninetti, Di Carmine, Silvestri, Bouah (CT). Sulla panchina del Pescara siede il vice allenatore, Bucaro, visto il malore accusato nei giorni scorsi da Zeman che non ha preso parte alla trasferta abruzzese a Catania.

Squalificati: De Luca (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

2° Pescara subito pericoloso: Bethers sventa sull’incursione su Cuppone;

3° conclusione alta di Chiricò;

5° Arconero tira alto dal limite;

14° Chiricò ci prova col solito tiro a giro: alto;

17° Pescara vicino al gol: sul cross di Merola… Cuppone devia di testa e Bethers riesce a deviare in tuffo!

19° tiro-cross di Bocic… deviato in tuffo da Plizzari;

24° Accornero colpisce in pieno la traversa, a Bethers battuto, con un gran tiro dai 20 metri!

30° veloce ripartenza di Chiricò… stoppato da un difensore;

33° sul cross, da punizione, di Chiricò… colpo di testa di Curado che indirizza il pallone nell’angolo ma Plizzari ci arriva e respinge in tuffo!

39° Pescara ancora pericoloso: Lorenzini devia d’istinto una conclusione al volo di Dagasso che sembrava destinata in rete;

43° sponda di Zammarini e conclusione al volo di Bocic: respinge un difensore pescarese;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° un brioso primo tempo… si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (2-0)

1° nel Pescara, Pierno sostituisce Milani;

11° clamoroso palo di Chiarella che, ben imbeccato da Quaini, si presenta tutto solo davanti a Plizzari ma la sua conclusione s’infrange contro il montante alla destra del portiere ospite!

12° colpo di testa di Rapisarda che si spegne di poco alto;

14° Bethers blocca a terra il tiro-cross di Accornero;

15° nel Pescara, Tommasini e Squizzato rilevano Cuppone e Aloi;

21° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Chiricò… colpo di testa di Rapisarda, poi di Lorenzini e, infine, di Castellini che devia in rete da due passi: 1-0 !

23° nel Catania, Chiarella lascia il posto a Marsura e Dubickas subentra a Bocic;

28° nel Pescara, Cangiano rileva Merola;

29° dopo una leggerezza di Chiricò… Castellini sbroglia una situazione pericolosa in area rossazzurra;

30° Marsura spreca una ripartenza: tiro deviato in angolo;

32° nel Pescara, De Marco subentra a Tunjov;

33°Marsura spreca una buona opportunità… cincischiando invece di tirare;

35° Dubickas tira sull’esterno della rete;

36° nel Catania, Zanellato prende il posto di Chiricò;

39° il Pescara resta in 10 uomini perché Pellacani s’infortuna e la squadra abruzzese ha già effettuato le 5 sostituzioni possibili nei tempi regolamentari;

45° raddoppio del Catania: Zanellato apre sulla destra per Zammarini che fulmina Plizzari con una botta imprendibile: 2-0 !

46° concessi 6 minuti di recupero;

47°nel Catania, Rocca e Rapisarda lasciano il posto a Deli e Maffei;

50° Deli manca il bersaglio dal limite;

53° vince il Catania. In semifinale affronterà la Lucchese che ha eliminato l’Avellino (0-1) ai tempi supplementari.