Eccellenze italiane, riconoscimento ad uno studio legale di Palermo

Allo studio legale Cimino & Partners è stato assegnato il riconoscimento di ‘Studio legale dell’anno in Diritto ambientale ed energetico”.

La cerimonia si è svolta a Palazzo Mezzanotte, in piazza Affari, a Milano, nel corso dell’evento “Le Fonti Awards” in cui vengono riconosciute le eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese.

Ecco la motivazione: “Per l’elevata competenza e la professionalità maturate nella consulenza in materia di energie rinnovabili per imprese primarie del settore Ambientale ed Energetico. Per il suo team di professionisti altamente specializzato e in costante aggiornamento, in grado di individuare in modo rapido ed efficace soluzioni personalizzate per ciascun cliente e saper rispondere con cura e precisione ad ogni esigenza.