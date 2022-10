Edilizia: oltre 7mila presenze a Saem Catania

"Un successo inaspettato, superiore alle nostre piu' rosee aspettative", afferma Alessandro Lanzafame.

1' DI LETTURA

Catania – Boom di presenze, oltre 7mila in tre giorni alla 27/ma edizione del Saem, il salone dell’edilizia e dell’innovazione, che si e’ chiuso a Misterbianco (Catania), nei locali di Sicil Fiera, con un incremento del +60% rispetto all’edizione del 2019. “Un successo inaspettato, superiore alle nostre piu’ rosee aspettative – afferma Alessandro Lanzafame, organizzatore di Saem e presidente di Eurofiere – Migliaia di professionisti del settore tra architetti, ingegneri, imprese edili e operatori hanno partecipato alla fiera confrontandosi con le oltre 100 aziende presenti e provenienti da varie aree del Paese.

“Siamo orgogliosi – dice il direttore generale di Sicilia Fiera Davide Lenarduzzi – di avere ospitato Saem 2022, una fiera su un settore importante come quello dell’edilizia, tra i piu’ importanti del nostro sistema economico”. Nel corso della tre giorni tante le iniziative e i contenuti rivolti a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni tra prospettive e scenari che hanno messo a fuoco un sistema orientato a costruzioni moderne ed efficienti. Tra i momenti di approfondimento le analisi dell’Ance Catania, che ha presentato le cinque proposte progettuali per spazi urbani e sportivi tracciando una panoramica sulle potenzialita’ del territorio catanese.

L’Asp di Catania ha, invece, reso note le azioni programmatiche del nuovo piano regionale della prevenzione 2020-2025 che impegnera’ il sistema sanitario regionale per il prossimo quinquennio, la pianificazione degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, la tutela penalistica e la responsabilita’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e gli interventi della sorveglianza sanitaria per la prevenzione e la tutela globale della salute del lavoratore.