Lega, Geraci: “In finanziaria 2,5 milioni per l’edilizia scolastica”

Le istanze possono essere presentate tramite Pec

PALERMO – “Abbiamo voluto nella finanziaria regionale una norma per assicurare risorse per interventi di edilizia scolastica. Ora grazie alla circolare 1/2024 e al bando dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione sono stati assegnati 2,5 milioni di euro nel triennio 2024-2026 per lavori nelle scuole con un importo massimo erogabile di 40 mila euro, da destinare ad ogni istituto” ha dichiarato il deputato della Lega Salvo Geraci.

“Si tratta di una grande opportunità per realizzare lavori di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici pubblici siciliani – ha continuato – , per la quale la Lega ha lavorato assicurando la copertura finanziaria nel bilancio della Regione. Le istanze si possono già presentare tramite Pec dal momento che la circolare è già stata pubblicata sul sito istituzionale della regione. Faccia appello ai dirigenti scolastici di attivarsi immediatamente affinché ogni singolo intervento per la messa in sicurezza delle scuole possa essere finanziato rapidamente grazie a questa misura”.