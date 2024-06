Edy Tamajo: calcio, politica, amici. Ritratto del ‘Signor 120 mila voti’

Chi è davvero, in privato, il 'vincitore delle elezioni'

PALERMO – “Se vuoi capire Edy, devi cominciare dal calcio…“. Così dicono tutti. E allora cerchiamo di partire da lì per provare a spiegare il fenomeno che ha portato il palermitanissimo Edmondo Tamajo, detto appunto Edy, come è noto, a stravincere le elezioni europee con Forza Italia e più di 120 mila voti in saccoccia. Il campionato era quello della circoscrizione Isole.

“Siamo amici da più di vent’anni – racconta l’avvocato Giovanni Castronovo -. Abbiamo giocato insieme in qualche torneo e l’ho portato perfino in Turchia per i Mondiali degli avvocati, come esterno, ovviamente”.

“Edy è un ottimo calciatore – prosegue il legale – con un un buon curriculum. Se non ricordo male, ha incontrato Luca Toni, ai tempi del Fiorenzuola. Ha scelto la politica, però questo non gli impedisce di occuparsi della Parmonval, la squadra di Mondello, che è il suo quarto figlio. Addirittura l’ha pure allenata…”.

Racconti avvocato… “E’ successo qualche anno fa. La squadra navigava in cattive acque. Eravamo io, Bino Abisso, mitico dirigente, purtroppo scomparso di recente e lui. ‘Edy, ci vai tu in panchina?’. ‘Va bene’. Mancavano sei giornate. Ci siamo salvati”.

Com’è Edmondo, cioè Edy, visto da vicino? “Una persona di grande bontà – insiste l’avvocato -. Alcune volte non riesce a comprendere la cattiveria del prossimo. Un vero animale politico. Nella campagna per le Europee ha dormito pochissimo. Un difetto? Alle volte è un po’ permaloso. Sì, lo so, uno pensa: con 120 mila voti, chissà…. Invece, ha sempre allontanato personaggi poco meno che trasparenti. Se qualcuno va da e gli dice: io ti voto, se… viene rimandato indietro”.

Riecheggia una intervista del protagonista a LiveSicilia.it, dopo l’exploit delle Regionali: “Sono inavvicinabile per certi discorsi. L’ho dimostrato in campagna elettorale. Sono quello che ha detto più no. Se c’è un progetto vincente, in Sicilia, c’è chi si avvicina per opportunismo, non per un ideale. Lo so. Io ho detto tanti no, a tante persone e a tanti personaggi”.

Gaetano Schiera è diventato amico di Tamajo in tempi verdissimi. “Alla scuola elementare di Mondello – ricorda – e poi, certo, sui campi di calcio. Lui immancabilmente difensore centrale e capitano. Più tecnico o fisico? Entrambe le cose – ride Gaetano -, classe e carcagnate. Giocavamo dietro la parrocchia, Edy è un leader nato, lo era anche allora”.

Antonello Niceta, farmacista, conferma: “Abbiamo giocato insieme diverse partite, da ragazzini. Noi eravamo stanchi, lui pure, ma correva lo stesso. Una grande forza mentale, più che fisica”.

Dal campetto alla politica. Ottavio Zacco, consigliere comunale, amico della prima ora, nella squadra folta dei Tamajani, non si prende con il pallone. Ma la vicinanza si è cementata lo stesso. “Sono accanto a Edy da quarant’anni – spiega -. Sì, anche io dalla scuola elementare. Com’era? Vinciuso, ma questa è una qualità, se uno difende una buona ragione. Abbiamo passato insieme una vita di comitive, bagni a mare e campagne elettorali e siamo qui”.

E poi ci sono quei voti-record, un fatto da analizzare. “Non si tratta di una stranezza – spiega Antonino Blando, professore a Scienze Politiche – la Sicilia è abituata ai plebisciti. Penso al sessantuno a zero di Forza Italia, o al Movimento Cinque stelle”.

“Oggi – continua il professore -. la gente si sente smarrita e vuole qualcuno vicino, per condividere i problemi. Chi sta in mezzo al popolo ha una grande responsabilità”.

C’era davvero un popolo, a Mondello, sul lungomare, per la festa di ringraziamento. Un folla ondeggiante, tra danza e attesa, con una tacita preghiera rivolta alla politica e ai suoi giocatori in campo. Per favore, non traditeci ancora una volta.