Isole Egadi, tre consiglieri comunali lasciano la maggioranza

La presa di distanze dal sindaco Francesco Forgione

CATANIA – In polemica con il sindaco delle Egadi, Francesco Forgione, tre consiglieri della maggioranza, nella seduta di ieri sera, si sono dichiarati indipendenti formando il gruppo misto.

Egadi, i consiglieri indipendenti

Emanuela Serra, Antonella Armetta e Giuseppe Nicolò Bannino, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio e capogruppo di maggioranza, prima di annunciare la loro scelta hanno votato, “per atto di responsabilità”, affermano, il Documento unico di programmazione semplificata (Dups) 2024-2026.

“Abbiamo deciso con convinzione di dare un segnale importante al sindaco e alla giunta – dicono i tre, sottolineando che a sostegno del sindaco sono rimasti tre consiglieri – ma anche alla popolazione egadina, prendendo le distanze dal modo di fare politica di Forgione. Abbiamo manifestato l’insofferenza verso scelte e modus operandi contrastanti con il programma elettorale”.

“La politica poco chiara dell’amministrazione Forgione – proseguono i tre consiglieri – su temi fondamentali dello sviluppo delle Egadi (Piano regolatore generale, Pudm, gestione dell’Area marina protetta), e in generale, sugli indirizzi della tutela del territorio nelle tre isole ci preoccupa da tempo e l’amministrazione tutta ne era al corrente. Abbiamo sostenuto per tre anni la programmazione delle opere del Pnrr di cui ad oggi, però, nonostante i comunicati stampa non è partito alcun cantiere. Il sindaco ha perso in tre anni 6 consiglieri di maggioranza, fra cui due vicesindaci”.

