Ekipe Orizzonte affronta Milano, Emmolo: “Finalmente torno in acqua”

"Voglio farmi trovare pronta a giocare più carica che mai già contro Milano”

Dopo due recuperi di campionato vinti entrambi in modo convincente, l’Ekipe Orizzonte è pronta a riprendere il campionato da dove l’aveva lasciato. Con la sosta per l’aumento dei contagi da covid ormai alle spalle, parte quindi il girone di ritorno della Serie A1 di pallanuoto femminile, che vedrà in campo l’Ekipe Orizzonte domani, sabato 5 febbraio alle ore 17:00, in casa della NC Milano. Sarà un nuovo banco di prova importante per valutare lo stato di forma della squadra di Martina Miceli, che continua a recuperare le atlete rimaste ai box nelle scorse settimane.

Tra queste anche la numero nove rossazzurra, che alla vigilia del match ha manifestato tutta la propria gioia per essere tornata a disposizione della squadra: “Sono molto felice ed emozionata per il mio ritorno in campo – ha detto Giulia Emmolo – , perché non gioco da parecchio tempo con le mie compagne. Sarà bello avere la squadra quasi al completo e lo sarà ancor più per me, che ho vissuto questo periodo con grande difficoltà, dato che mi sarebbe piaciuto essere al fianco delle ragazze, per combattere e giocare insieme a loro. È stato altrettanto emozionante vederle giocare e notare come molte delle più giovani siano cresciute tanto. Contro il Verona ad esempio abbiamo fatto una bella prestazione, di grande carattere. Una partita tutt’altro che semplice, al di là del punteggio finale, nella quale però è stato fatto ciò che Martina aveva chiesto portando i suoi frutti. L’aspettativa sul mio ritorno in campo è quindi quella di riuscire a divertirmi con le mie compagne e farlo davvero tutte insieme, a partire dal match di domani. Tornare dopo lo stop forzato, dovuto al covid, mi fa pensare tanto. Quando si sta a casa da soli, isolati, si pensa a ciò che ci manca e giocare con questa squadra è senza dubbio una di quelle cose di cui ho sentito il bisogno, con la certezza di non voler sprecare le occasioni future a mia disposizione. Spero quindi che questo si vedrà anche in campo, dove voglio farmi trovare pronta a giocare più carica che mai già contro Milano”.

La sfida tra NC Milano ed Ekipe Orizzonte sarà visibile domani alle 17:00 in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra lombarda.