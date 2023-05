Ekipe Orizzonte come un rullo compressore: è ancora finale Scudetto

Battuto a domicilio il Plebiscito Padova: adesso, ultimo scoglio al meglio delle cinque gare contro Sis Roma.

CATANIA. L’Ekipe Orizzonte vince gara 3 contro il Plebiscito Padova e stacca il pass per la finale scudetto di pallanuoto femminile, dove troverà la già qualificata Sis Roma.

Ieri sera le catanesi hanno superato le venete per 10-9, conquistando il punto decisivo della semifinale e portandosi sul definitivo 2-1, dopo il match vinto in gara 1 sempre a Padova proprio dalle rossazzurre e quello conquistato in gara 2 dalle biancoscudate in Sicilia.

Ieri sera è arrivata una nuova prova di carattere da parte dell’Ekipe Orizzonte, che ha meritato la qualificazione tracciando la strada verso il successo sin dal primo tempo, vinto 3-2. Catanesi avanti anche nel secondo parziale, con il punteggio di 5-4. Tentativo di reazione del Plebiscito Padova, avanti 3-1 nella terza frazione, ma nel quarto tempo è arrivato l’1-0 dell’Ekipe Orizzonte determinante per il successo finale.

Claudia Marletta è stata la top scorer delle catanesi con 3 gol, seguita da Bronte Halligan, Dafne Bettini ed Alice Williams con due reti a testa. A segno una volta anche Morena Leone.

Al fischio finale è arrivato il bilancio del coach delle rossazzurre, che ha espresso grande soddisfazione per la qualificazione: “Siamo molto contenti – ha detto Martina Miceli – anche perchè sapevamo che quella di stasera sarebbe stata per noi una finale. Quindi, di fatto, è come se fossero iniziate quelle per la vittoria dello scudetto. Adesso ci godiamo questa serata, ma tra qualche ora il pensiero andrà subito a Roma. Oggi abbiamo disputato una partita discreta, non tanto dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto dal punto di vista nervoso. Ancora una volta abbiamo dimostrato di avere gli attributi e in pratica abbiamo vinto questa partita due volte, quindi posso solo essere orgogliosa delle mie ragazze. So che ci aspettano ancora due settimane molto intense e importanti, ma anche bellissime e da goderci pienamente. Non voglio fare nessuna menzione speciale, perchè tutte hanno dato il loro contributo. Desidero complimentarmi con il Padova, con la società e con le loro giocatrici, perchè sono anni che ci troviamo sempre a questi livelli e di sicuro ciò non è frutto del caso. La nostra e la loro sono due società che lavorano bene e rappresentano il patrimonio della pallanuoto italiana. Per questo mi auguro che in futuro ce ne siano altre di sfide come queste”.

La finale scudetto contro la Sis Roma si giocherà al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Gara 1 si giocherà sabato 6 maggio alle 18:00 nella capitale. Gara 2 si disputerà a Catania mercoledì 10 maggio, gara 3 a Roma sabato 13. Eventuale gara 4 è prevista per mercoledì 17 a Catania, eventuale gara 5 ancora a Roma domenica 21 maggio. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste giocheranno la finale per il terzo e quarto posto.