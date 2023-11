Ekipe Orizzonte, vittoria straripante contro il Como: finisce 6-30

Partita mai in discussione per le rossazzurre

Nuova vittoria in campionato dell’Ekipe Orizzonte. La compagine etnea, nella sesta giornata del massimo campionato di pallanuoto femminile, ha superato il Como Nuoto in trasferta imponendosi con il risultato finale di 6-30.

Partita mai in discussione, con le rossazzurre andate sul 7-1 già a fine primo tempo. Divario netto anche nella seconda e terza frazione, conquistate rispettivamente per 6-2 e 6-3. Straripante l’ultimo parziale, conquistato addirittura per 11-0 dalla squadra allenata da Martina Miceli.

Top scorer assoluta del match è stata Claudia Marletta, devastante con 10 gol realizzati. Cinque reti a testa per Chiara Tabani e Morena Leone, tre per Gaia Gagliardi e Aurora Longo. A segno due volte Bronte Halligan, un gol anche per Giulia Viacava e Masha Borisova.

Al termine del match, proprio la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte ha fatto il punto sul momento attraversato dalla sua squadra, anche in vista dell’imminente sfida di Champions League: “Con l’assenza di Valeria Palmieri, Dafne Bettini e Aurora Condorelli – ha sottolineato Claudia Marletta – abbiamo impostato la nostra gara cercando di produrre diversi contropiede e provando a fare le cose semplici. Stiamo preparando la prossima partita di coppa già da tempo e sapevamo che il match di oggi sarebbe stato utile per provare alcune cose soprattutto in difesa. Sappiamo bene che la sfida contro il Terrassa sarà per noi importantissima e ci aspettiamo una partita molto fisica, ma noi stiamo lavorando ogni giorno per farci trovare pronte e giocarla nel migliore dei modi”.

Il tabellino del match

Como Nuoto Recoaro-Ekipe Orizzonte 6-30

Parziali: 1-7; 2-6; 3-6; 0-11

COMO NUOTO RECOARO: C. Giacon, M. Romano’ 1, M. Fisco, J. Tedesco, E. Borg 3, A. Giraldo, F. Cattaneo, C. Micheli, B. Romano’ 2, A. Cassano, E. Mercatali, V. Martella, A. Volpato, F. Marchese. All. Pisano

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 5, G. Viacava 1, V. Gant, C. Marletta 10, G. Gagliardi 3, M. Borisova 1, A. Longo 3, M. Leone 5. All. Miceli

Arbitri: Ferrari e Cavallini

Note: Uscita per limite di falli Micheli (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como 1/4 + un rigore e Ekipe Orizzonte 6/6 + 5 rigori. Volpato (C) subentra a Giacon nel quarto tempo. Ekipe Orizzonte iscrive a referto 10 giocatrici.