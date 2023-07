Ekipe Orizzonte: è Scudetto anche per l’Under 18!

Nella Final Eight, trionfo sulla Plebiscito Padova.

1' DI LETTURA

CATANIA – Ancora un trionfo. Ancora uno Scudetto in casa Ekipe Orizzonte. Questa volta tocca alle giovanissime dell’Under 18 portare a casa il Tricolore nella giornata conclusiva della Final Eight di categoria di pallanuoto. Nella piscina del Centro Sportivo Plebiscito di Padova, le ragazze allenate da Renato Caruso battono 6-4 le padrone di casa del Plebiscito nel match decisivo che regala loro, come detto, lo Scudetto.

Il match

Partono avanti le venete che aprono le marcature con Proietti e restano in vantaggio per metà gara (3-2). Nel terzo tempo, il ribaltone: l’Ekipe Orizzonte prende il sopravvento e si porta avanti con Grasso ed Oliva (4-3). Padova pareggia subito dopo con il capitano Delli Guanti ma il break successivo con il 2-0 di Lombardo e di nuovo Oliva risulterà decisivo.

Non si segna nell’ultimo periodo e l’Ekipe Orizzonte porta a casa un successo meritatissimo.