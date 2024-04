La scelta del partito che punterebbe sul coordinatore regionale

PALERMO- Sarà (dovrebbe essere) Massimo Dell’Utri (l’ultimo a destra nella foto), coordinatore regionale di Noi Moderati, il candidato in Sicilia, per le elezioni Europee, nella lista che è nata dall’intesa con Forza Italia. Manca ormai soltanto la classica ufficialità, ma le notizie che arrivano non lasciano troppi margini d’incertezza. Non sarà, dunque, Antonello Antinoro, il primo nome alla ribalta, successivamente uscito di scena. E non sarà il coordinatore politico Saverio Romano. “Salvo complicazioni”, aggiunge qualcuno, protetto dalla discrezione.

E non ci sarà nemmeno un candidato ‘cuffariano’, ipotesi che pur era stata adombrata nel chiacchiericcio della politica, dopo che il partito aveva dato a Romano la facoltà di scegliere il prescelto. “Il candidato di Noi Moderati, nella lista comune con Forza Italia per le elezioni europee, sarà un esponente di Noi Moderati”, così commentava in queste ore una fonte interna.

Massimo Dell’Utri

La ‘rinuncia’ di Antinoro

Appena ieri, Antonello Antinoro, che sembrava vicino alla candidatura, aveva inviato una nota: “Desidero ringraziare la comunità politica di Noi Moderati che mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni europee. Motivazioni personali mi spingono a non accettare. Proseguirò serenamente – come ho fatto in questi anni – la mia attività professionale di medico. Il mio impegno politico ed elettorale è comunque fuori discussione anche perché ho sempre lavorato per l’unità delle forze di centro e l’accordo di Noi Moderati con Forza Italia rientra pienamente in questa prospettiva”.