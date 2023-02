Elezioni, il pungolo di Renna: “No a un nuovo pantano”

Ennesimo richiamo dell'arcivescovo di Catania alla politica. Intanto sale l'attesa per le catechesi quaresimali sui temi della città.

Catania – “Tra qualche mese si andrà a votare a Catania e occorre che ognuno scelga responsabilmente da chi farsi rappresentare altrimenti si resta impantanati: non occorre cedere alle lusinghe ma pensare al bene comune per una città nuova”. L’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna, torna a parlare di politica cittadina, visitando il servizio bagni e docce calde del locale comitato della Cri ai senza fissa dimora e chi vive in difficoltà economiche. Un’uscita che fa il paio con i richiami alla classe dirigente catanese pronunciati durante le festività. Cresce intanto l’attesa per le quattro catechesi che l’arcivescovo terrà nei mercoledì di quaresima. Tutte e quattro dedicate ai temi della città.