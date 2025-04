Elezioni provinciali, i candidati della Dc al Consiglio metropolitano di Palermo

I nominativi e le parole del segretario provinciale

PALERMO – La Democrazia Cristiana ha presentato la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Metropolitano di Palermo.

Elezioni provinciali, i candidati della DC

Si tratta di: Pietro D’agostino, Nicola Figlia, Irene Filippone, Maria Cristina Foti, Maria Grazia Lo Cascio, Luciano Marino, Giuseppa Rita Militello, Flavio Pillitteri, Silvia Tirrito, Giuseppe Tuzzolino, Stefania Vara, Domenico Vazzano, Teresa Colletti, Giuseppina Cottone, Rossella Puccio, Giuseppe Tripoli, Giacomo Paolo Ferrara, Giuseppe Gargagliano.

Le parole di Bellomare

“Siamo soddisfatti – dichiara Santi Bellomare, segretario DC per la provincia di Palermo – per aver presentato una lista rappresentativa dei territori e con il 50% di donne candidate. Adesso siamo pronti per affrontare questa sfida elettorale con passione ed entusiasmo, convinti che per la Dc sarà un’ulteriore occasione di crescita e radicamento”.

“Voglio ringraziare – aggiunge il segretario – per la disponibilità i nostri amministratori locali che hanno deciso di mettersi in gioco in una competizione di secondo livello del tutto nuova, fermo restando che la Dc continuerà ad impegnarsi affinché si possa tornare quanto prima ad eleggere direttamente i rappresentanti delle città metropolitane e dei liberi consorzi”.