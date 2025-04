Elezioni Rsu, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato in Sicilia

Il segretario generale Daniele Passanisi: “Migliorata la performance di tre anni fa. Ottenuto oltre il 30% dei voti”

PALERMO – Con oltre il 30% dei voti, la Cisl Fp si conferma il primo sindacato in Sicilia, nelle elezioni Rsu, in tutti i comparti del pubblico impiego. Rispetto all’ultima tornata elettorale di tre anni fa, è stata nettamente migliorata la performance nelle Funzioni locali, nella Sanità pubblica e nelle Funzioni centrali.

“E’ un risultato – afferma il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi – che premia il lavoro svolto dal nostro sindacato, oltre che dagli stessi lavoratori i quali, ancora una volta, hanno posto la propria fiducia sui pilastri della nostra federazione, ovvero la partecipazione, la proposta, la prossimità, elementi essenziali per una continua crescita”.

“Ci ha premiato, soprattutto – continua Passanisi – l’essere stati in mezzo ai lavoratori, ascoltandoli quotidianamente e supportandoli in ogni criticità. Spiegando loro che la protesta non va svilita per il semplice gusto della contrapposizione senza, al contrario, avviare il necessario confronto, basilare nelle contrattazioni integrative e rivelatosi proficuo per la tutela degli interessi di tutti i lavoratori. Premiati anche dal fatto di avere puntato, a livello nazionale, sui rinnovi contrattuali per una concreta e significativa valorizzazione professionale ed economica dei dipendenti del pubblico impiego”.

“In attesa dei numeri definitivi, mi corre l’obbligo, naturalmente – conclude Passanisi – di ringraziare vivamente tutti i candidati che si sono messi in gioco mettendoci la faccia, tutti i lavoratori che ci hanno votato e tutti i dirigenti sindacali che hanno sostenuto, con la massima determinazione, questo progetto. Aggiungo che questo non è un punto di arrivo ma, al contrario, l’inizio di un nuovo percorso sempre più finalizzato alle tutele sindacali, affinché le stesse possano assumere una valenza sempre maggiore nel contesto delle azioni che intendiamo sviluppare per sostenere non solo chi ci ha dato fiducia, ma anche tutti coloro che un domani potranno fare coincidere le loro esigenze con quelle di una federazione, la nostra, che punta a crescere sempre di più per garantire un sostegno adeguato a chi è impegnato nei vari comparti. Noi ci siamo e continueremo ad esserci, perché, come recita il nostro claim, insieme diamo voce al futuro”.