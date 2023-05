Elezioni, si chiudono le liste anche in provincia di Palermo

I nomi dei candidati sindaci e delle liste collegate

2' DI LETTURA

PALERMO – Si sono chiusi anche nei comuni del Palermitano i termini per la presentazione delle liste in vista delle Amministrative del 28 e 29 maggio. A mezzogiorno gli uffici hanno chiuso gli sportelli per l’accettazione dei nomi di coloro che si sfideranno per il posto di sindaco o consigliere comunale.

A Ventimiglia di Sicilia la corsa sarà solitaria: l’unico candidato infatti è Girolamo Anzalone, vice uscente di Antonio Rini che ha indossato la fascia tricolore per due mandati consecutivi. In casi come questo, l’unico avversario è l’astensione: è necessario infatti che votino almeno la metà degli aventi diritto per proclamare la vittoria di Anzalone e dei suoi colleghi di giunta candidati al consiglio.

A Sciara lotta a tre fra l’uscente Roberto Baragona, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini, mentre a Trabia si sfideranno invece in quattro: Vincenzo Farruggia, Marianna Piazza, Guido Miccolo e Francesco Bondì. Capaci sarà contesa dall’uscente Pietro Puccio in quota centrosinistra, dal meloniano Erasmo Vassallo e da Valerio Vegna di Sud chiama Nord, il movimento di De Luca. Si riduce a due la sfida di Casteldaccia, con l’uscente Giovanni Di Giacinto a cui si oppone Pino Pinello, così come ad Alimena Pino Scrivano prova il bis ma dovrà battere la concorrenza di Rosario Musso. Duello a Campofelice di Roccella fra Angela Taravella e Peppuccio Di Maggio.

Passiamo a Baucina, dove Fortunato Basile tenterà il bis con la lista “Baucina matura” sfidato da Antonio Liberto, sostenuto da “Baucina nel cuore”. I candidati al consiglio comunale di Baucina matura sono Bruno Antonella, Calatabiano Franca, Di Falco Fortunato, Di Pisa Rosalia, Lo Cascio Baldassare, Lo Cascio Rossella, Realmuto Francesco, Realmuto Giuseppina, Re Vincenzo e Tantillo Salvatore Fortunato. Per Baucina nel cuore, invece, Aula Rosario, Ciringione Lucia, Coniglio Stefano, Corrado Vincenzo, Impastato Arturo, Manfrè Vanessa, Oliveri Sonia, Pollina Fortunata, Re Piergiuseppe e Varisco Bartolomeo.

A Cerda l’uscente Salvo Geraci, deputato regionale deluchiano, viene sfidato da Carmela Riolo, riuscita nell’intento di mettere insieme una coalizione sostenuta tanto dal Pd quanto da Fratelli d’Italia. Villafrati vivrà la sfida tra il sindaco in carica Franco Agnello e Alessandro Ribaudo.