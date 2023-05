Trapani, depositate le cinque liste a sostegno di Maurizio Miceli

“Con i nostri consiglieri e gli assessori faremo svoltare la città”

TRAPANI – Cinque liste e 114 aspiranti consiglieri per far cambiare pagina a Trapani e farla tornare a risplendere. Sono i numeri della coalizione di Maurizio Miceli sindaco dopo che sono state depositate tutte le liste a sostegno del candidato del Centrodestra: Amo Trapani, Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti, Miceli Sindaco e Forza Italia, in ordine di presentazione delle liste dinanzi al segretario generale del Comune.



“Le nostre liste sono composte da donne e uomini che lottano per rinnovare la classe dirigente e per dare una svolta al territorio – è il commento di Maurizio Miceli -, ed assieme a loro abbiamo costruito una Giunta costituita da personalità di alto profilo che vivono il territorio, la quotidianità trapanese, e che sono in grado di poter dare, insieme a noi, le risposte che servono. Con loro siamo sicuri di poter dare una svolta alla nostra città”.

“Gireremo ogni quartiere, ci confronteremo con ogni categoria ed andremo a incontrare ogni imprenditore per presentare il nostro programma elettorale, per coinvolgere la città il più possibile. Poi, il 28 ed il 29 maggio tocca a tutti noi. Abbiamo la possibilità di cambiare pagina. Noi siamo pronti al futuro”.



Ecco i candidati delle cinque liste della coalizione

Amo Trapani

Fratelli d’Italia

Popolari e Autonomisti

Miceli Sindaco

Forza Italia