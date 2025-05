Elezioni universitarie, Koinè: “A Catania triplicati i voti nei dipartimenti”

"Superate le 1600 preferenze nel collegio"

CATANIA – “Le elezioni per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) si sono concluse con un risultato che segna una svolta significativa. Dai primi dati (che verranno confermati nelle prossime ore) l’associazione Koinè ha triplicato i voti in quasi tutti i dipartimenti. Rispetto alla tornata elettorale di ottobre 2023 raccogliendo quasi 1000 voti sull’Ateneo”.

A parlare sono i vertici dell’associazione Koinè. “È un successo enorme – dichiara Luigi Nicolosi, Coordinatore di Koinè – frutto del lavoro collettivo. Delle riunioni, dei banchetti sotto il sole e sotto la pioggia, delle notti passate a scrivere, a spiegare, a costruire visione.

Un ringraziamento particolare va all’UDU Messina ed ai ragazzi e le ragazze di Koinè Enna, protagonisti di un risultato straordinario che hanno dimostrato con forza che l’impegno e la passione sanno fare la differenza anche nei contesti più complessi.

Un grazie sentito va anche al nostro straordinario candidato Franz Pisa, che ha saputo rappresentare la nostra realtà con forza, intelligenza e dedizione. La sua generosità, la capacità di ascolto e la determinazione che ha dimostrato in questi mesi sono stati un punto di riferimento per tutte e tutti noi”

“Fiducia tra politica e realtà”

“L’impegno, il confronto e il coinvolgimento – che premiano il nostro gruppo – sono il simbolo di un nuovo movimento che mira a ricostituire la fiducia tra la politica e la realtà. Continueremo a lavorare in questo senso perché la politica è questo, riconoscersi in qualcosa, in un’idea, in un progetto” ha dichiarato Franz Pisa.

“Questo – prosegue Nicolosi – non è solo un risultato elettorale: è la prova che un altro modo di fare politica universitaria è possibile, e funziona. Rosa Luxemburg diceva che chi non si muove non si accorge delle proprie catene. Noi ci siamo mossi, e continueremo a farlo.”

“Grazie davvero a ciascuna e ciascuno – conclude Nicolosi – Koinè vive nella pratica di chi costruisce ogni giorno. Avanti, sempre”.