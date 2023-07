Atterraggio di emergenza con l’elicottero, ritrovato il pilota: “È vivo”

La notizia diffusa dal presidente Schifani

SIRACUSA – Rientrato l’allarme per la scomparsa dell’elicottero della Forestale impegnato in un servizio antincendio nel Siracusano. Il pilota Gianfranco Gurrisi, dopo aver effettuato un atterraggio di emergenza, è stato ritrovato vivo ma ferito nei pressi della riserva di Pantalica.

Da una prima ricostruzione sembra che, durante la missione, l’elicottero Falco 8 abbia urtato i cavi dell’alta tensione perdendo quota e costringendo il pilota ad una manovra disperata per scongiurare il peggio.

A dare notizia dell’esito delle ricerche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. il ritrovamento è stato confermato dal dirigente generale del Corpo forestale della Regione, Giuseppe Battaglia.

Dopo aver camminato per circa un chilometro e mezzo, il pilota è stato ritrovato dalla squadra dell’ispettore della Forestale regionale Filadelfio Brogna. Una volta raggiunto dai mezzi di soccorso, Gurrisi è stato trasportato in ospedale.

L’assessore regionale al territorio, Elena Pagana, si è recata sul posto: “Immensa gioia e sollievo. Questa vicenda ci ricorda quanto valore c’è negli operatori che combattono sul fronte del Fuoco. Soprattutto dopo giorni come questi in cui il sistema ha dovuto lavorare sotto uno stress pazzesco e senza sosta, non si è fermato nessuno un attimo. Dovremmo prestare attenzione al valore che c’è negli operatori che combattono in questi momenti”.