Elly Schlein interviene all’assemblea di Articolo 1 e abbraccia Bersani

A Napoli poi l'incontro con Vincenzo De Luca

1' DI LETTURA

Elly Schlein, intervenuta all’assemblea di Articolo 1 a Napoli, omaggia e abbraccia Bersani, che torna nel Pd ‘da semplice iscritto’, poi ha colloquio di un’ora con il governatore De Luca: ‘incontro a tutto campo e cordiale, voluto dalla segretaria’, è stato spiegato.

Giuseppe Conte, ospite alla Masseria di Vespa, dice no ad una alleanza organica col Pd ‘bellicista’ (‘oggi è fuori luogo’) che, dice, non è cambiato neanche con Schlein e sottolinea: ‘Non si può dare a Zelensky una cambiale in bianco’ su come e quando fare la pace.