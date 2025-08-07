Emergenza abitativa, assegnate quattro abitazioni a Palermo

Gli immobili si trovano al Cep, a Borgo Nuovo, Falsomiele e uno in zona Pisani

PALERMO – Proseguono le operazioni di assegnazioni di immobili a famiglie aventi diritto da parte del Settore abitare sociale, guidato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Si tratta, nello specifico, di tre case popolari tornate nella disponibilità del Comune a seguito dei controlli della polizia municipale e di un bene confiscato alla mafia, trasferito al Comune proprio oggi.

Gli immobili si trovano al Cep, a Borgo Nuovo, Falsomiele e uno in zona Pisani.

“Sono circa 20, nel complesso, le persone che potranno beneficiare di questo nuovo intervento – dichiara l’assessore Ferrandelli – di cui 13 minori. Ancora una volta stiamo dimostrando controllo del patrimonio, capacità di recupero degli immobili senza l’utilizzo della forza pubblica, capacità di dialogo, ascolto e intervento sociale. La lista dell’emergenza abitativa scorre e non resta un pezzo di carta. La via della legalità è premiante e i comportamenti di chi cerca scorciatoie, invece, hanno fiato corto”.