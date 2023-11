Emergenza crack, incontro Schifani-La Vardera: si accelera sul ddl all’Ars

Tavolo in assessorato

PALERMO -Incontro tra il deputato regionale e presidente di Sud chiama nord Ismaele La Vardera e il governatore siciliano Renato Schifani per affrontare il tema del crack nei giovani e negli adolescenti. Il confronto, infatti, ha permesso a La Vardera di raccontare la genesi e l’obiettivo del ddl che lo vede primo firmatario.

L’incontro Schifani-La Vardera

“Ho sentito l’esigenza di raccontare questo questo progetto di legge al presidente Schifani, nella qualità di primo firmatario del ddl – afferma -. Qualche giorno fa, aveva detto di non conoscerlo, ma questo disegno di legge nasce dal basso, da realtà che ogni giorno combattono questo fenomeno. Sono da sempre uno dei maggiori critici di questo governo, ma ci sono dei temi che sono trasversali e proprio per questo, dopo il nostro incontro, il disegno di legge subirà un’accelerata in modo da farlo diventare concreto e reale il prima possibile”.

La Vardera poi annuncia: “È stato istituito un tavolo tecnico all’assessorato Sanità in modo da rendere più semplice e veloce la relazione che aspettiamo da mesi in commissione sanità. Il primo incontro sarà lunedì 27 novembre alle ore 17”.