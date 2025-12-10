Emergenza idrica, protesta degli agricoltori a Palermo

Circa duemila manifestanti in corteo da piazza Marina a Palazzo dei Normanni

PALERMO – Sta per muoversi da piazza Marina a Palermo il corteo degli agricoltori siciliani arrivati nel capoluogo da ogni provincia: per ora sono circa duemila. In prima linea giovani, donne, produttori e allevatori che chiedono con forza meno burocrazia e la realizzazione di nuovi invasi per affrontare in modo strutturale l’emergenza idrica che sta colpendo il settore.

A guidare la mobilitazione il presidente regionale della Coldiretti, Francesco Ferreri, che coordina i manifestanti in attesa dell’avvio ufficiale del corteo diretto verso Palazzo dei Normanni. “Oggi facciamo sentire la voce di un’intera categoria che non può più aspettare”, ha affermato Ferreri.

Presenti anche numerosi sindaci, riconoscibili dalle fasce tricolori, che hanno scelto di sostenere la protesta camminando al fianco degli agricoltori. L’obiettivo è consegnare all’Ars un documento con le richieste urgenti del comparto prima dell’inizio del percorso di protesta.