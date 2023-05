Emergenza meteo, sono otto le vittime accertate in Emilia Romagna

Nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un’altra persona, che al momento risulta dispersa

Continua l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna, con centinaia di soccorritori impegnati, migliaia di persone evacuate e un bilancio delle vittime che, purtroppo, si fa sempre più pesante.

Nella notte si sono registrate nuove esondazioni e centinaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni.

I morti ad ora sono 8: tre a Forlì, tre a Cesena, una donna a Cesenatico e un uomo nel ravennate. Un anziano è stato trovato morto in via Firenze a Forlì, vicino agli argini del fiume Montone, è morto annegato al piano terra della sua abitazione. La moglie è stata soccorsa al piano superiore intorno alle ore 22 e ha riferito di non sapere dove fosse il marito, che è stato poi trovato senza vita.

Altre due vittime sono state trovate dai sommozzatori a Forlì: si tratta di un uomo e di una donna trovati privi di vita nel quartiere Cava in via Padelli. Un’altra vittima accertata è stata trovata in un’auto travolta dall’acqua. La quinta vittima, una donna, è stata trovata sulla spiaggia di Cesena.

Nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un’altra persona, che al momento risulta dispersa.