Rifiuti, Catania conferirà a Termini Imerese: 200 tonnellate al giorno

L'ordinanza urgente del sindaco

CATANIA – Duecento tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati da trasferire a Termini Imerese per fronteggiare l’emergenza. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, per arginare le criticità nella raccolta sul territorio comunale, inserite in un quadro più ampio che riguarda tutta la Sicilia.

Ordinanza urgente per l’emergenza

Il provvedimento dispone il conferimento straordinario nell’impianto palermitano, affidando il servizio alla società Green Team srl. Una misura definita contingibile e urgente, destinata a restare in vigore fino al superamento delle attuali difficoltà. Alla base della situazione, spiega il Comune, vi sono blocchi nei trasporti e limitazioni nella filiera dello smaltimento che stanno compromettendo la regolarità dei conferimenti.

Le cause della crisi

“In particolare – si legge in una comunicazione ufficiale di Palazzo degli elefanti – si è verificata una drastica riduzione dei conferimenti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di contrada Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, a causa della chiusura per manutenzione di impianti esteri in Danimarca, ma anche delle difficoltà nei trasferimenti via mare legati al contesto internazionale e di ulteriori criticità tecniche in altri impianti regionali che stanno paralizzando il sistema”.

“Con questo intervento che con la disponibilità della piattaforma di Termini diverrà operativa auspicabilmente nelle prossime ore, intendiamo assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente – si legge ancora – stiamo affrontando la grave situazione con prioritaria tempestività assieme al vicesindaco Massimo Pesce, agli uffici competenti regionali e comunali, determinata da fattori esterni al sistema locale ma con ricadute dirette sul territorio cittadino. Continueremo a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione per ripristinare quanto prima le ordinarie condizioni di servizio”.