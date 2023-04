Emozioni e musica: Fabio Greco anima il Palazzo Reale

Un luogo magico, storico e denso di vita e musa ispiratrice di tanti pezzi.

2' DI LETTURA

PALERMO – Da ormai 5 anni si consolida la stima e l’affetto e la reciprocità di emozioni e musica che scorre tra Fabio Greco e il suo amato palazzo Reale, luogo magico, storico e denso di vita, musa ispiratrice di tanti pezzi che il compositore anima ed esprime tra le mura del palazzo voluto da Federico II.

Infatti nella più antica residenza reale d’Europa il” poeta musicale ” che tanto ama così definirsi ha inaugurato i suoi primi successi dalla notte bianca UNESCO dove accompagnato da un’ orchestra di oltre 13 elementi ha dedicato “silente ancora” quale colonna sonora di una importante mostra curata dalla fondazione Federico II e tra i giardini più maestosi e verdi dello stesso ha inaugurato i concerti di primavera con la voce soave e maestosa del suo inseparabile soprano Sanam Ighani, allieva del bel canto in salotto Palermitano della famiglia Bono e Mule’ che come ninfa dei boschi echeggiava i suoi più grandi successi, e ancora quando affacciati dalla biblioteca sulla piazza storica del Parlamento ha con le sue dolci note toccato con un dito le stelle e la luna con la sua “resilenzia”.

Dopo tanto tempo si ripresenta l’opportunità di offrire i suoi recenti gioielli targati anno 2023, quali Waiting e straight to the heart, e gli stessi verranno eseguiti quale prima assoluta in 3 distinti e separati ed emozionanti concerti, il primo domenica 30 aprile 2023.

Si esibiranno il Maestro Fabio Greco, il soprano Sanam Ighani e l’orchestra accompagnata dal violino Vincenzo Cecere e Domenico Marco, dalla viola Giuseppe Brunetto e dall’insostituibile violoncello Francesco Pusateri e dalla recente ma inestimabile presenza collaborativa del musicista Luca Rizzo che ha collaborato e curato la parte della trascrizione degli archi sposando in pieno le intenzioni, le sensazioni e stesure di Greco nella realizzazione e scrittura delle sue emozioni in alcuni dei suoi recenti pezzi.

Le 3 date saranno un’esplosione di sensazioni, di contemporaneità ed emozione e al pubblico basterà chiudere gli occhi per viaggiare nel tempo delle sue note e dei suoi sogni, sulla scia dei successi recenti, considerato anche il forte impatto sui presenti e sui tantissimi turisti intervenuti agli eventi.