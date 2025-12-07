Empoli-Palermo 0-2: Pohjanpalo raddoppia per i rosanero – LIVE

Empoli-Palermo, gara valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, va in scena allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena”.
Empoli-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
37′ – Ci provano ancora i padroni di casa con Lovato di testa, ma Joronen è ancora una volta attento
36′ – Tentativo da fuori area di controbalzo di Ghion che sfiora l’incrocio dei pali
33′ – Ammonito Bereszynski
27′ – Risponde l’Empoli con un cross insidioso di Moruzzi allontana da Joronen sui piedi di Elia che a sua volta, di prima intenzione, prova a calciare al volo. Il portiere del Palermo però è attento e blocca la sfera
18′ – GOL DEL PALERMO! La squadra di Inzaghi raddoppia, ancora da calcio piazzato. Ranocchia alla battuta del corner trova Ceccaroni in area che di testa allunga la traiettoria verso il palo lontano dove arriva Pohjanpalo che insacca!
14′ – Giallo per Segre
12′ – Ancora i siciliani vicini al gol da calcio piazzato. Ranocchia, da calcio d’angolo, trova in area di rigore avversaria Pierozzi che sfiora il palo alla sinistra di Fulignati
7′ – GOL DEL PALERMO! I rosanero sfruttano al meglio un calcio piazzato poco oltre il centrocampo, con Le Douaron che scappa in verticale e da posizione defilata, quasi da fondo campo, incrocia con il mancino e batte Fulignati!
Ore 17:17 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara!
Ore 17:16 – Minuto di silenzio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli di alcuni giorni fa
Ore 17:13 – Empoli e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto al “Castellani”
Ore 16:55 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, il calcio d’inizio è in programma alle 17:15
Ore 16:50 – Il settore ospiti del “Castellani” è già pieno con oltre mille tifosi rosanero
Ore 16:35 – Squadre in campo per il riscaldamento
Empoli-Palermo: il tabellino
EMPOLI: 21 Fulignati, 5 Obaretin, 7 Elia, 11 Shpendi, 14 Yepes, 15 Ceesay, 18 Ghion, 19 Nasti, 20 Lovato (C), 27 Moruzzi, 34 Guarino. A disposizione: 1 Perisan, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 9 Pellegri, 10 Ilie, 28 Indragoli, 29 Tosto, 32 Haas, 70 Saporiti, 79 Carboni, 90 Konate, 99 Bianchi. Allenatore: Dionisi.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 63 Balaguss, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Simone Galipò (Firenze). VAR: Alberto Santoro (Messina). AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).
MARCATORI: 7′ Le Douaron (P), 18′ Pohjanpalo (P).
NOTE: Ammoniti: Segre (P), Bereszynski (P).