Endas porta il tennis e la pallavolo sulla neve dell’Etna: i dettagli del weekend

L'evento a Monte Conca, in località Piano Provenzana, nel territorio di Linguaglossa (Catania)

CATANIA – Giocare a tennis o a pallavolo sulla neve? Sì, si può. Ed è quello che si farà nel fine settimana tra il 23 e il 25 febbraio sull’Etna, a Monte Conca, in località Piano Provenzana, nel territorio di Linguaglossa (Catania). Praticare sport in uno scenario unico è una possibilità aperta a tutti grazie ai tornei amatoriali di Endas Sicilia di snow tennis e snow volley, entrambi inseriti all’interno del programma del “Pistì Snow Trophy” 2024.

Il Pistì Snow Trophy 2024

Il “Pistì Snow Trophy” è nato nel 2019 ed è cresciuto negli anni fino a diventare tappa fissa del campionato nazionale maschile e femminile di snow volley della Fipav, federazione italiano pallavolo, che quest’anno è in calendario nella giornata di domenica 25 febbraio. In puro stile Endas, ci sarà spazio anche per gli amatori che vorranno cimentarsi con schiacchiate e bagher sulla neve. L’appuntamento con lo snow tennis è invece fissato per sabato 24 febbraio. Anche in questo caso, non importa il livello di abilità, l’importante è divertirsi e muoversi a circa 1.800 metri sul livello del mare, lontani dal caos e dall’inquinamento delle grandi città.

“Per noi è un appuntamento immancabile che ci riempie di grande orgoglio – cosi Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi – grazie ai partner e al sostegno degli organismi sportivi nazionali e territoriali cresciamo di anno in anno, raggiungendo sempre più persone e coinvolgendole a bordo pista per un divertimento unico. Anche per questa edizione i numeri si confermano importanti, sia dal punto di vista puramente sportivo che da quello dell’incoming nel comprensorio etneo. Quest’anno, inoltre, grazie al rapporto sempre più saldo con Endas Sicilia, sempre vicini al mondo dello sport ed ai nostri eventi, crescono e si aggiungono nuove attività sportive, con i due tornei amatoriali di snow tennis e snow volley che contribuiranno ad innalzare sensibilmente il livello della manifestazione, per uno spettacolo ancora più importante”.

Le iscrizioni al Pistì Snow Trophy, sia singolarmente che in team, sono già aperte. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo infosnowtrophy@gmail.com oppure telefonare al 346.3789185.