Enel assume, posti anche in Sicilia: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 24 novembre 2023

ROMA – Enel assume. L’azienda cerca un event specialist e un sales manager da assumere a tempo indeterminato a Catania. C’è tempo fino al 24 novembre 2023 per presentare la candidatura.

Enel assume, i requisiti

Per il posto di event specialist i requisiti richiesti sono: laurea triennale o certificazioni equivalenti; sperienza di almeno 3 anni nel coordinamento di eventi; lingue: è richiesta la conoscenza della lingua inglese, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue europee; possibilità di viaggiare fino al 30% del tempo di lavoro; competenza tecnica: conoscenza di Office; mentalità orientata al processo.

Per il posto di sales manager, i requisiti richiesti sono: laurea in scienze o ingegneria con 3-5 anni di esperienza lavorativa nella vendita di moduli solari fotovoltaici per progetti su larga scala in Italia e all’estero; forte comprensione delle dinamiche del mercato dei progetti fotovoltaici su larga scala; buona comprensione del modello finanziario per progetti rinnovabili; ottima conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua. Lingua europea (spagnolo, francese, tedesco, olandese); buone capacità di comunicazione, a proprio agio nel fare discorsi (tecnici e di marketing) in pubblico o in conferenze e fiere, nonché in corsi di formazione; disposti a viaggiare; capacità di lavorare in modo autonomo.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda serve collegarsi al sito dell’Enel, nella sezione “Lavora con noi”, e cercare gli annunci relativi all’event specialist e al sales manager.

