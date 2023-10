Energia, Pichetto Fratin: nelle Isole notevoli investimenti nell’alta tensione

L'intervento del ministro dell'Ambiente in Commissione

ROMA – “Dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, sono state oggetto di importanti interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza e l’adeguatezza del sistema energetico, anche in attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, come previsto dal Pniec 2019 e dal recente aggiornamento del 2023″.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un’audizione in Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. “Negli ultimi 15 anni sono stati compiuti notevoli investimenti nel campo delle infrastrutture elettriche di alta tensione – ha aggiunto il ministro -. Tra tutti, il più rilevante ai fini degli obiettivi di decarbonizzazione del Pniec, è il Tyrrhenian link, il collegamento in cavo sottomarino e in corrente continua tra Sardegna, Sicilia e Campania di circa 970 chilometri di lunghezza e 1000 Mw di potenza, per il quale questo Ministero ha autorizzato i tratti Est (Campania- Sicilia) e Ovest (Sicilia -Sardegna)”.

Per Pichetto Fratin si tratta di “un’opera strategica, che contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del phase out dal carbone previsto dal Pniec 2019 e confermato nell’aggiornamento del 2023, incrementando la capacità di trasporto, migliorando la sicurezza, l’adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale e favorendo l’integrazione del mercato interno e delle fonti rinnovabili”.

Sulle isole minori, il ministro ha dichiarato che lo sviluppo delle interconnessioni alla Rete elettrica nazionale può essere implementato con fondi pubblici aggiuntivi rispetto al sistema tariffario, anche attraverso l’utilizzo di nuovi cicli di fondi europei. Pichetto Fratin si è inoltre soffermato sulle iniziative che interessano il mare territoriale che circonda l’Isola: “Secondo le previsioni del gestore di rete, in Sicilia al 2030 saranno installati 1,4 giga di impianti di produzione di energia elettrica da eolico off-shore”.