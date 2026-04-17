Enna, centrodestra compatto: De Rose candidato sindaco

Il medico rianimatore scende in campo

ENNA – Il centrodestra è compatto ad Enna nel giorno della presentazione del suo candidato sindaco: il medico rianimatore Ezio De Rose. De Rose rappresenta il punto di sintesi di una coalizione che per trovare il nome giusto ha dovuto convincere almeno due aspiranti alla fascia tricolore a farsi da parte, Giovanni Contino, già assessore comunale, e Paolo Gargaglione, presidente del consiglio comunale.

Enna, centrodestra compatto

“Il nostro obiettivo è costruire una città più vivibile, efficiente e attrattiva, capace di superare le condizioni di marginalità e valorizzare appieno le proprie potenzialità”, ha detto De Rose Sul programma, uno dei passaggi più curiosi riguarda l’autodromo di Pergusa.

De Rose rivendica la gestione pubblica della struttura. Sul servizio idrico poi mette sul tavolo un obiettivo preciso: riportare l’acqua nella piena disponibilità comunale. Tra le proposte anche il progetto di collegamento tra la stazione ferroviaria di Sacchitello e i due poli cittadini, Enna alta ed Enna bassa, attraverso un servizio moderno e sostenibile.

De Rose candidato sindaco

E poi c’è la riqualificazione del centro storico con pedonalizzazione e ZTL, il potenziamento della mobilità sostenibile, nuovi parcheggi e una viabilità ripensata. Centrale il rilancio del rapporto con l’Università Kore, con l’obiettivo di trasferire alcune facoltà nel centro storico per restituire vitalità. “La mia candidatura nasce dalla richiesta di una sintesi seria e costruttiva tra le forze politiche e civiche”, ha detto De Rose in chiusura.