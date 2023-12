Enna, detenzione di stupefacenti: arresto in flagranza per due fratelli

I risultati dell'attività antidroga svolta dal questore

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Arrestati in flagranza di reato due fratelli di Piazza Armerina per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un intervento frutto dell’attività antidroga svolta su iniziativa del questore di Enna, Corrado Basile. Nello specifico, gli uomini della polizia di Stato hanno rinvenuto nella casa dei due fratelli ampie quantità di hashish pronte a essere smerciate. Le sostanze sono state sequestrate assieme al denaro ritrovato all’interno dell’abitazione. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.