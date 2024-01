Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo

ENNA – Dalle 11.15 di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono impegnati nel capoluogo, in via Sant’Onofrio, per un incendio all’interno di un’abitazione. C’è una vittima, C. S. A., classe 1951.

Il rogo si è sviluppato in camera da letto ed ha investito anche il proprietario dell’appartamento che è stato trovato privo di vita.

Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti. Sul posto anche la polizia di Stato.